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Concert L’Envoutante Espace Pic Nic, guinguette Le Bus Arette

samedi 22 août 2026 · Espace Pic Nic, guinguette Le Bus · Arette

Concert L’Envoutante Espace Pic Nic, guinguette Le Bus Arette

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace Pic Nic, guinguette Le Bus
Adresse
15 rue d'Escamet
Ville
64570 Arette
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Arette

Concert L’Envoutante

Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

L’Envoûtante vous embarque dans un univers musical intense et poétique. Des textes sincères, une énergie percutante et une musique envoûtante pour une soirée de concert à ne pas manquer.   .

Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 96 10 25  picnictierslieu@gmail.com

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English : Concert L’Envoutante

L’événement Concert L’Envoutante Arette a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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