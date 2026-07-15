Concert L’Envoutante Espace Pic Nic, guinguette Le Bus Arette

Informations pratiques

Arette

Concert L’Envoutante

Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

L’Envoûtante vous embarque dans un univers musical intense et poétique. Des textes sincères, une énergie percutante et une musique envoûtante pour une soirée de concert à ne pas manquer. .

Espace Pic Nic, guinguette Le Bus 15 rue d’Escamet Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 96 10 25 picnictierslieu@gmail.com

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English : Concert L’Envoutante

L’événement Concert L’Envoutante Arette a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn