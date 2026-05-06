Langres

Concert Léon Phal

Salle Jean Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Tout public

Figure de la nouvelle scène jazz européenne, Léon Phal développe un projet prenant et dansant, à la croisée des genres (jazz, groove, electro). Avec Bodies & Ideas, son quatrième album, il prolonge la dynamique de Stress Killer, salué à sa sortie et défendu sur la scène internationale (Maroquinerie, New Morning, Jazz à Vienne, Ronnie Scott’s Londres, New York, Montréal). Le quintet (saxophone, claviers, trompette, basse, batterie) joue une musique de corps et d’esprit, pensée pour être par

tagée et vécue.

Durée 1h30 .

Salle Jean Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Concert Léon Phal Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres