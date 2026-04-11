Concert Les 6 ans de Coco Machine Les Trinitaires Metz

Metz

Concert Les 6 ans de Coco Machine

Les Trinitaires 12 Rue des Trinitaires Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Pour son sixième anniversaire, Coco Machine célèbre une certaine idée de la pop, hybride et multi-facettes, en mettant à l’honneur les artistes du label et en invitant la captivante Regina Demina.

Le quatuor Idées Fatales proposera sa french wave moderne et addictive pour la première fois à Metz, Romain Muller sera de retour avec des titres inédits et la ferme intention de faire danser les Trinitaires et Regina Demina clôturera la soirée avec un show qui promet d’enflammer la chapelle !Tout public

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Les Trinitaires 12 Rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

For its sixth anniversary, Coco Machine celebrates a certain idea of hybrid, multi-faceted pop, featuring the label’s artists and inviting the captivating Regina Demina.

The Idées Fatales quartet will be bringing their addictive modern French wave to Metz for the first time, Romain Muller will be back with new tracks and the firm intention of making Trinitaires dance, and Regina Demina will close the evening with a show that promises to set the chapel alight!

L’événement Concert Les 6 ans de Coco Machine Metz a été mis à jour le 2026-04-07 par AGENCE INSPIRE METZ