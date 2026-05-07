Guebwiller

Concert Les Archets Types

1 Rue des Chanoines Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La paroisse protestante de Guebwiller aura la joie d’accueillir à nouveau l’orchestre à cordes Les Archets Types

Les Archets Types au temple de Guebwiller

La paroisse protestante de Guebwiller aura la joie, le samedi 6 juin 2026 à 20 heures, d’accueillir à nouveau l’orchestre à cordes Les Archets Types , un ensemble de 22 musiciens (que nous avions reçu une première fois au temple lors de sa fondation en 2025), pour un concert somptueux avec la Sérénade pour cordes op. 22 de Dvorák et la symphonie de chambre op. 110a de Schostakovitch (orch. Barchaï).

L’ensemble est né de l’impulsion de Stéphane Cattez, diplômé d’alto au Conservatoire Royal de Bruxelles qui, en parallèle de sa carrière d’altiste professionnel et d’enseignant, a développé une culture musicale particulière, enrichie par sa longue pratique comme choriste (ténor), chef d’orchestre et instrumentiste à vent (euphonium), et d’amis professionnels, au sein duquel il mène, avec leur soutien, un travail approfondi et exigeant d’interprétation et de recherche de couleurs, ayant en ligne de conduite le plaisir de jouer ensemble et de partager un répertoire parfois peu connu du grand public.

L’entrée sera libre avec plateau.

Y aller

Samedi 6 juin 2026, 20h

Temple de Guebwiller

1, rue des Chanoines, Guebwiller

Entrée libre, plateau .

1 Rue des Chanoines Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 57

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English :

The Protestant parish of Guebwiller is delighted to welcome back the string orchestra Les Archets Types

L’événement Concert Les Archets Types Guebwiller a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller