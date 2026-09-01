Concert Les Branks Espace P Les Agapes Gondreville

Informations pratiques

Gondreville

Concert Les Branks

Espace P Les Agapes 3 route de Nancy Gondreville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Les Branks en concert à la Table d’Agapes !

Préparez-vous à passer une soirée 100% pop rock avec Les Branks !

Concert gratuit, avec buvette et restauration sur place.

La réservation est conseillée.

Que vous veniez pour chanter, danser, boire un verre entre amis ou simplement profiter de l’ambiance … on vous attend nombreux !

Pensez à réserver votre table pour être sûrs d’en profiter.

Une soirée conviviale, du bon son et de quoi se régaler … ça promet !Tout public

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Espace P Les Agapes 3 route de Nancy Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 10 45 12 12

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English :

Les Branks in concert at La Table d’Agapes!

Get ready for a 100% pop-rock evening with Les Branks!

Free concert, with a bar and food available on site.

Reservations are recommended.

Whether you’re coming to sing, dance, have a drink with friends, or just enjoy the atmosphere… we hope to see many of you there!

Be sure to reserve your table so you can be sure to enjoy the event.

A fun evening, great music, and plenty of delicious food… it’s sure to be a hit!

L’événement Concert Les Branks Gondreville a été mis à jour le 2026-09-02 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES