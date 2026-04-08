Concert Les Chanteurs des Baronnies CAPVERN LES BAINS Capvern

Capvern

Concert Les Chanteurs des Baronnies

CAPVERN LES BAINS A l’église de la Trinité Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Venez découvrir les chants traditionnel Pyrénéens.

Les chanteurs des Baronnies vous convient à un concert traditionnel, authentique et chaleureux.

Libre participation

.

CAPVERN LES BAINS A l’église de la Trinité Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 ctta.capvern65@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover traditional Pyrenean songs.

Les chanteurs des Baronnies invite you to a traditional, authentic and warm concert.

Free participation

L’événement Concert Les Chanteurs des Baronnies Capvern a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65