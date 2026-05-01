Concert Les Chœurs de Saint-Maur Place Victor Dialand Gennes-Val-de-Loire

Gennes-Val-de-Loire

Concert Les Chœurs de Saint-Maur

Place Victor Dialand Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Sous la direction de Sœur Noëlle Cotillon chants contemporains et œuvres de musique sacrée pour chœur et orchestre Rutter, Mozart, Vivaldi, Bach, Campra.

LES CHOEURS DE SAINT MAUR

Les Chœurs de Saint-Maur sont nés sur les bords de Loire il y a 50 ans.

Le Chœur compte aujourd’hui plus de soixante Choristes de tous âges, qui sont issus de la région angevine, mais aussi des quatre coins du département.

Le répertoire est essentiellement composé de musique sacrée (Bach, Haendel, Mozart…).

Le chœur prend aussi plaisir à la chanson contemporaine française ou étrangère ainsi qu’aux traditionnels chants de Noël.

Ils donnent environ 5 ou 6 concerts par an, toujours dans des églises, de la cathédrale de Chicoutimi, au Québec, à St Estève de Perpignan, en passant par la Collégiale St Martin à Angers, Notre Dame de Cunault, ou Ste Mary’s à Abergavenny ( Pays de Galle).

Les Choeurs de Saint-Maur ont récemment participé au Festival International de Chant Choral de Vérone en Italie.

Ils sont accompagnés, selon les concerts, de sept à onze musiciens professionnels. Les solistes sont tous membres du Chœur.

Ils se retrouvent à Angers trois samedis soir par mois à 20h au centre Diocésain St Jean pour perfectionner et enrichir leur répertoire. Il est bien sûr possible d’y venir en auditeur libre… voire plus si affinités. Le chœur accueille bien volontiers de nouveaux chanteurs.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 31 mai 2026 de 17h à 19h. .

Place Victor Dialand Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@scholaris.info

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English :

Conducted by S?ur Noëlle Cotillon: contemporary songs and sacred music for choir and orchestra: Rutter, Mozart, Vivaldi, Bach, Campra.

L’événement Concert Les Chœurs de Saint-Maur Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-04-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME