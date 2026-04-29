Rando pédestre semi-nocturne Gennes-Val-de-Loire
Rando pédestre semi-nocturne Gennes-Val-de-Loire vendredi 5 juin 2026.
Gennes-Val-de-Loire
Rando pédestre semi-nocturne
Les-Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
L’association Les Re-Belles Roses vous invite à sa rando pédestre semi-nocturne. Nouveauté 2026 deux parcours une boucle de 6 km et une boucle de 11 km.
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Les-Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire lesrebellesroses@gmail.com
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English :
The association Les Re-Belles Roses invites you to its semi-nocturnal hike. New for 2026: two routes: a 6 km loop and an 11 km loop.
L’événement Rando pédestre semi-nocturne Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-04-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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