Spectacle cOsmOdrOmO-Le pianO du lac Rue du Plan d’Eau Gennes-Val-de-Loire

Gennes-Val-de-Loire

Spectacle cOsmOdrOmO-Le pianO du lac

Rue du Plan d’Eau Grézillé Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:00:00

fin : 2026-07-12 21:15:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-13

LE PIANO DU LAC débarque avec le spectacle cOsmOdrOmO.

Chanteuse, lac et petit orchestre flottant pour une soirée musicale pop.

LE PIANO DU LAC

CosmOdrOmO

Une création de Delphine Coutant.

Installez-vous sur la berge et embarquez pour un spectacle flottant dans un univers majestueux une chanteuse pop et son équipage vous transportent au cœur des trésors terrestres après un long voyage aux fins fonds de l’ univers.

On y croisera Proserpine, reine des Enfers et déesse du Printemps, des oiseaux vulnérables, des coqs et des papillons de nuit.

On découvrira un millier de semences sous scellés dans un décor de glaces, à travers champs brumeux et hautes plaines.

Second volet faisant suite à 2 systèmes solaires , cOsmOdrOmO est une ode à la vie et aux trésors terrestres.

Avec Delphine Coutant (chant et piano), Jenny Violleau (trombone), Agathe Quintin (Tuba), ainsi que Benjamin Olinet (homme grenouille), Alban Sulejmanoski (sonorisation), Nicolas Michel (accueil public).

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 12 juillet 2026 de 20h à 21h15.

Lundi 13 juillet 2026 de 20h à 21h15. .

Rue du Plan d’Eau Grézillé Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 51 17 25 35

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English :

LE PIANO DU LAC arrives with the show cOsmOdrOmO.

Singer, lake and small floating orchestra for an evening of pop music.

L’événement Spectacle cOsmOdrOmO-Le pianO du lac Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-04-07 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME