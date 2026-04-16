Gennes-Val-de-Loire

cOsmOdrOmO

Grézillé Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:00:00

fin : 2026-07-13 21:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Entre poésie, virtuosité et imaginaire, cOsmOdrOmO invite les spectateurs à un voyage sensible et immersif. Installé sur les rives, le public assiste à une performance unique où chaque lieu devient un décor naturel.

Avec mon équipage constitué d’êtres rencontrés au gré de mes voyages interstellaires, nous chantons le Printemps silencieux, le retour de Proserpine et d’odorantes petites pluies. Un répertoire que j’ai pu écrire en côtoyant les plus grands spécialistes de la Terre et de l’Univers planétologues et autres géologues pratiquant leur art au Museum d’Histoire naturelle ou au Laboratoire de Planétologie et Géosciences de Nantes et qui déploie toute sa saveur dans les décors naturels où nous évoluons .

PRECISIONS HORAIRES

Du dimanche 12 au lundi 13 juillet 2026 de 20h à 21h30. .

Grézillé Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Between poetry, virtuosity and imagination, cOsmOdrOmO invites spectators on a sensitive and immersive journey. Set up on the riverbank, the audience is treated to a unique performance in which every location becomes a natural setting.

L’événement cOsmOdrOmO Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME