Soirée Flamenco Tablao Tradicional #1 Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire
Soirée Flamenco Tablao Tradicional #1 Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire dimanche 12 juillet 2026.
Gennes-Val-de-Loire
Soirée Flamenco Tablao Tradicional #1
Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:00:00
fin : 2026-07-12 21:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Un magnifique moment de flamenco puro à ne pas manquer !
TABLAO TRADICIONAL
C’est à Séville, ville cosmopolite et véritable capitale du flamenco, que ces artistes se sont réunis autour d’une passion commune pour le flamenco et les influences du folklore arabe, donnant naissance à un groupe à la fois hybride et résolument novateur.
Puisant leur inspiration dans les racines profondes du flamenco traditionnel et son histoire riche et multiple, ils proposent un univers musical vibrant, qui bouscule les frontières et offre une ouverture colorée sur le monde.
Un magnifique moment de flamenco puro à ne pas manquer !
Avec
Ebla Sadek Chant
Dennis Duffin Guitare
Naya Binghi Danse
Gabrielle Lemseffer Percussions
Organisé par l’association AIRE, qui propose tout au long de l’année des cours de flamenco à Gennes.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 12 juillet 2026 de 20h à 21h30. .
Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 87 47 65 23 association3.aire@gmail.com
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English :
A magnificent moment of flamenco puro not to be missed!
L’événement Soirée Flamenco Tablao Tradicional #1 Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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