Randonnée photographique De la forêt à la Loire Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire
Randonnée photographique De la forêt à la Loire Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire jeudi 11 juin 2026.
Gennes-Val-de-Loire
Randonnée photographique De la forêt à la Loire
Le Thoureil 5 rue du Mail Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 10:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Avec ses demeures de tuffeau et ses bateaux traditionnels de Loire, le petit village pittoresque du Thoureil ne manque pas de charme !
Un circuit vallonné de 8 kilomètres nous entraîne tout d’abord dans la campagne et la forêt, avant de rejoindre le village sur les bords de Loire, où il fait bon flâner…
Ensemble, profitons de cette belle randonnée aux couleurs de juin pour partager nos regards photographiques !
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 11 juin 2026 à partir de 10h. .
Le Thoureil 5 rue du Mail Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr
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English :
With its tuffeau mansions and traditional Loire boats, the picturesque village of Le Thoureil is sure to charm!
L’événement Randonnée photographique De la forêt à la Loire Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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