Rendez-vous vigneron Place de l’étoile Gennes-Val-de-Loire
Rendez-vous vigneron Place de l’étoile Gennes-Val-de-Loire mardi 21 juillet 2026.
Gennes-Val-de-Loire
Rendez-vous vigneron
Place de l’étoile Gennes Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 11:00:00
fin : 2026-07-21 12:15:00
Date(s) :
2026-07-21
Venez rencontrer un vigneron le temps d’une dégustation à l’Office de Tourisme de Gennes-Val-de-Loire !
De 11h à 12h15, le Domaine de la Grézille (Tuffalun) vous présentera ses vins à l’Office de Tourisme de Gennes.
L’occasion de découvrir les différentes formules de visite que propose le Domaine, et de déguster une de ses cuvées !
Un agréable moment de rencontre, d’échange et de convivialité !
PRECISIONS HORAIRES
Mardi 21 juillet 2026 de 11h à 12h15. .
Place de l’étoile Gennes Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 gennes@ot-saumur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and meet a winemaker for a tasting session at the Gennes-Val-de-Loire Tourist Office!
L’événement Rendez-vous vigneron Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Gennes-Val-de-Loire (Maine-et-Loire)
- Randonnée photographique De la forêt à la Loire Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire 11 juin 2026
- Amazonie, le monde des esprits descend dans l’Hélice Terrestre Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire 15 juin 2026
- Fête de la musique Grézillé Rue du Plan d’eau Gennes-Val-de-Loire 20 juin 2026
- Trophée Loire silure 2026 Gennes-Val-de-Loire 4 juillet 2026
- Spectacle cOsmOdrOmO-Le pianO du lac Rue du Plan d’Eau Gennes-Val-de-Loire 12 juillet 2026