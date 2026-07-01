Visites guidées de la Prieurale de Cunault un voyage au cœur de 1 000 ans d’histoire Place Dialand Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Visites guidées de la Prieurale de Cunault un voyage au cœur de 1 000 ans d’histoire

Place Dialand Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 13:45:00

fin : 2026-07-23 15:15:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-21 2026-08-28

Découvrez la Prieurale de Cunault lors d’une visite guidée passionnante. Chapiteaux sculptés, fresques médiévales, mobilier historique et orgue exceptionnel vous dévoileront près de 1 000 ans d’histoire. Une immersion au cœur d’un patrimoine unique !

Cet été, laissez-vous surprendre par l’un des plus beaux joyaux du patrimoine ligérien. L’association Tourisme & Culture de Chênehutte-Trèves-Cunault propose une série de visites guidées de la majestueuse Prieurale de Cunault, un monument emblématique qui fascine autant par son architecture que par les trésors qu’il renferme.

Classée parmi les plus remarquables églises romanes d’Anjou, la Prieurale de Cunault raconte près de mille ans d’histoire. Derrière ses impressionnants murs de tuffeau se cachent des richesses souvent méconnues des chapiteaux sculptés d’une finesse exceptionnelle, des fresques médiévales aux couleurs préservées, un mobilier chargé d’histoire et un remarquable orgue qui témoigne de la richesse musicale du lieu.

Pendant près d’1h30, Hervé Chaudron, guide accompagnateur passionné, invite les visiteurs à porter un regard nouveau sur ce monument exceptionnel. Anecdotes, secrets de construction, symbolique des sculptures, vie des moines et grandes pages de l’histoire locale rythmeront cette découverte accessible à tous.

Que l’on soit habitant du territoire, amateur de patrimoine ou vacancier en quête d’authenticité, cette visite constitue une véritable immersion dans l’histoire de la vallée de la Loire. Un moment privilégié pour comprendre pourquoi la Prieurale de Cunault est considérée comme l’un des plus beaux témoignages de l’art roman en Anjou.

Un patrimoine vivant à découvrir

À travers ces visites, l’association Tourisme & Culture poursuit sa mission de valorisation du patrimoine local et souhaite permettre au plus grand nombre de redécouvrir ce monument exceptionnel qui fait la fierté du territoire.

Cet été, prenez le temps de pousser les portes de la Prieurale de Cunault… Vous ne visiterez pas seulement un monument, vous parcourrez près de mille ans d’histoire.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 16 juillet 2026 de 13h45 à 15h15.

Jeudi 23 juillet 2026 de 13h45 à 15h15.

Jeudi 30 juillet 2026 de 13h45 à 15h15.

Jeudi 6 août 2026 de 13h45 à 15h15.

Jeudi 13 août 2026 de 13h45 à 15h15.

Vendredi 21 août 2026 de 13h45 à 15h15.

Vendredi 28 août 2026 de 13h45 à 15h15. .

Place Dialand Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 18 66 28 ctctourismetculture@laposte.net

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English :

Discover the Priory of Cunault on a fascinating guided tour. Carved capitals, medieval frescoes, historic furnishings, and an exceptional organ will reveal nearly 1,000 years of history. Immerse yourself in the heart of a unique heritage!

L’événement Visites guidées de la Prieurale de Cunault un voyage au cœur de 1 000 ans d’histoire Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-07-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME