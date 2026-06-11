Soirée contes Ermitage St Jean Gennes-Val-de-Loire
Soirée contes Ermitage St Jean Gennes-Val-de-Loire vendredi 17 juillet 2026.
Gennes-Val-de-Loire
Soirée contes Ermitage St Jean
Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 21:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Pour la troisième édition, une dizaine de conteuses et conteurs de tout l’Anjou se réunissent pour une soirée gratuite !
Contes et merveilles, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
Buvette tenue par CTC Tourisme et Culture.
Pour la pause de 20h, chacun est invité à apporter quelque chose à grignoter et à partager.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 17 juillet 2026 de 18h30 à 21h30. .
Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 48 25 06 37
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English :
For the third edition, a dozen storytellers from all over Anjou are coming together for a free evening!
With tales and wonders galore, there’s something for every taste and every age!
L’événement Soirée contes Ermitage St Jean Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-06-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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