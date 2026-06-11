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Soirée contes Ermitage St Jean Gennes-Val-de-Loire

Soirée contes Ermitage St Jean Gennes-Val-de-Loire vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Chênehutte-Trèves-Cunault

Ville : 49350 Gennes-Val-de-Loire

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Gennes-Val-de-Loire

Soirée contes Ermitage St Jean

Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 21:30:00

Date(s) :
2026-07-17

Pour la troisième édition, une dizaine de conteuses et conteurs de tout l’Anjou se réunissent pour une soirée gratuite !
Contes et merveilles, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
Buvette tenue par CTC Tourisme et Culture.
Pour la pause de 20h, chacun est invité à apporter quelque chose à grignoter et à partager.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 17 juillet 2026 de 18h30 à 21h30.   .

Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 48 25 06 37 

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English :

For the third edition, a dozen storytellers from all over Anjou are coming together for a free evening!
With tales and wonders galore, there’s something for every taste and every age!

L’événement Soirée contes Ermitage St Jean Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-06-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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