Gennes-Val-de-Loire

Balade contée Contes et Mégalithes

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Au milieu de la nature, Les Conteurs de Logres, Philippe et Régis, vous permettent de vous évader dans l’imaginaire médiéval grâce à leurs histoires merveilleuses et fantastiques.

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Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 48 25 06 37

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English :

Surrounded by nature, Les Conteurs de Logres—Philippe and Régis—invite you to escape into a medieval fantasy world through their wonderful and fantastical stories.

L’événement Balade contée Contes et Mégalithes Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-06-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME