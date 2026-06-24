Mercredis musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux Quatuor Galilée Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Mercredis musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux Quatuor Galilée

Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Ce mercredi, retrouvez un concert du Quatuor Galilée .

Avec la famille Saad Omar, alto Mostafa, violon Tibah, violoncelle Gandhi, violon.

Au programme

R. Schumann, quatuor op. 41 n°1

F. Schubert, quatersatz en ut mineur D 703

Et musique arabe orientale

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 22 juillet 2026 à partir de 20h. .

Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 68 26 13 musicales.sgd7v@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This Wednesday, catch a concert by the Galil%E9e Quartet.

L’événement Mercredis musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux Quatuor Galilée Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME