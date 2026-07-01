Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Spectacle Saint Eusèbe fait son show

rue du Mémorial Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-08-20 21:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Des lectures, des sketches et des chansons accompagnées en musique composent deux spectacles aux thèmes distincts les couleurs pour la première date et gourmandises pour la seconde.

.

rue du Mémorial Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 48 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Readings, skits, and songs accompanied by music make up two shows with distinct themes: “Colors” for the first date and “Delicacies” for the second.

L’événement Spectacle Saint Eusèbe fait son show Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME