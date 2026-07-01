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AGENDA · Gennes-Val-de-Loire

Spectacle Saint Eusèbe fait son show Gennes-Val-de-Loire

jeudi 23 juillet 2026 · Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
rue du Mémorial
Ville
49350 Gennes-Val-de-Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Gennes-Val-de-Loire

Spectacle Saint Eusèbe fait son show

rue du Mémorial Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-08-20 21:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20

Des lectures, des sketches et des chansons accompagnées en musique composent deux spectacles aux thèmes distincts les couleurs pour la première date et gourmandises pour la seconde.
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rue du Mémorial Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 48 33 

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English :

Readings, skits, and songs accompanied by music make up two shows with distinct themes: “Colors” for the first date and “Delicacies” for the second.

L’événement Spectacle Saint Eusèbe fait son show Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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