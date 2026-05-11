Concert Les Choeurs d’Emeraude Rue du Chanoine Ribault Saint-Cast-le-Guildo

Saint-Cast-le-Guildo

Concert Les Choeurs d’Emeraude

Rue du Chanoine Ribault Eglise Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Concert d’été avec 70 choristes et instrumentistes, sous la direction de Véronique Meurice.

Au programme chants sacrés, œuvres classiques, variétés françaises et étrangères, gospel. .

Rue du Chanoine Ribault Eglise Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Concert Les Choeurs d’Emeraude Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-05-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme