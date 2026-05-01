Bois-Guillaume

Concert les choeurs des CHORUS

146, place de l’Eglise Bois-Guillaume Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 19:30:00

Date(s) :

2026-05-29

dans le cadre bucolique des jardins de la Guillaumette, à Bois-Guillaume (146 place de l’Eglise), généreusement mis à disposition par les propriétaires. Le programme couvrira une large diversité de répertoire.

Ce concert marquera le lancement de l’opération Mains vertes du cœur 2026 , au profit de la Fondation Charles Nicolle Normandie et plus spécialement cette année en soutien du projet MATERNAL, portant sur le dépistage et la prise en charge des troubles du comportement alimentaire pendant et après la grossesse. Le bénéfice du concert (entrée 10 € par adulte) sera entièrement dédié à cette action.

Public et choristes pourront prolonger l’échange autour d’un rafraichissement à l’issue du concert. Accueil à partir de 17h00, placement libre sans réservation.

En cas d’intempéries, le concert aura lieu dans l’église de la Trinité de Bois-Guillaume, toute proche. .

146, place de l’Eglise Bois-Guillaume 76230 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 88 18 42 pdurandg@free.fr

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English : Concert les choeurs des CHORUS

L’événement Concert les choeurs des CHORUS Bois-Guillaume a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Rouen tourisme