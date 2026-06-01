CONCERT LES CHUCHELLAS AU SOUEICHKFÉ SOUEICHKFÉ Soueich
CONCERT LES CHUCHELLAS AU SOUEICHKFÉ SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 24 juin 2026.
Soueich
CONCERT LES CHUCHELLAS AU SOUEICHKFÉ
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Concert Les Chuchellas
Les Chuchellas chorale féminine, des Polyfolles qui nous offrent des Polyphonies du monde. 5 .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
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English :
Les Chuchellas Concert
L’événement CONCERT LES CHUCHELLAS AU SOUEICHKFÉ Soueich a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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