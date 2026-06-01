CONCERT LES CHUCHELLAS AU SOUEICHKFÉ SOUEICHKFÉ Soueich

Soueich

CONCERT LES CHUCHELLAS AU SOUEICHKFÉ

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Concert Les Chuchellas

Les Chuchellas chorale féminine, des Polyfolles qui nous offrent des Polyphonies du monde. 5 .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

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English :

Les Chuchellas Concert

L’événement CONCERT LES CHUCHELLAS AU SOUEICHKFÉ Soueich a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE