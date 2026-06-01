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CONCERT SOJAZZ SOUEICHKFÉ Soueich

CONCERT SOJAZZ SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 17 juin 2026.

Lieu : SOUEICHKFÉ

Adresse : Chemin des Gîtes

Ville : 31160 Soueich

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Soueich

CONCERT SOJAZZ

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Ensemble de musique Nouvelle Orléans avec un vibraphone ! Retour aux sources du berceau du Jazz
Ensemble de musique Nouvelle Orléans avec un vibraphone !
Retour aux sources du berceau du Jazz   .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie   soueichkfe@gmail.com

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English :

New Orleans music ensemble with vibraphone! Back to the cradle of jazz

L’événement CONCERT SOJAZZ Soueich a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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