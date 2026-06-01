CONCERT SOJAZZ SOUEICHKFÉ Soueich
CONCERT SOJAZZ SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 17 juin 2026.
Soueich
CONCERT SOJAZZ
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Ensemble de musique Nouvelle Orléans avec un vibraphone ! Retour aux sources du berceau du Jazz
Ensemble de musique Nouvelle Orléans avec un vibraphone !
Retour aux sources du berceau du Jazz .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
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English :
New Orleans music ensemble with vibraphone! Back to the cradle of jazz
L’événement CONCERT SOJAZZ Soueich a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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