Concert Les Crêtes Brulées Place du 8 mai 1945 Saint-Jean-Ligoure
Concert Les Crêtes Brulées Place du 8 mai 1945 Saint-Jean-Ligoure vendredi 24 avril 2026.
Saint-Jean-Ligoure
Concert Les Crêtes Brulées
Place du 8 mai 1945 Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 21:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Le Bistrot Saint-Jean accueille le temps d’une soirée le groupe Les Crêtes Brulées en concert. Faites place à l’hyperpunk, au folk ! .
Place du 8 mai 1945 Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 50 30 89 contact@bistrot-st-jean.fr
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L’événement Concert Les Crêtes Brulées Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus