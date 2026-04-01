Concert Les Crêtes Brulées Place du 8 mai 1945 Saint-Jean-Ligoure

Saint-Jean-Ligoure

Concert Les Crêtes Brulées

Place du 8 mai 1945 Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Le Bistrot Saint-Jean accueille le temps d’une soirée le groupe Les Crêtes Brulées en concert. Faites place à l’hyperpunk, au folk ! .

Place du 8 mai 1945 Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 50 30 89 contact@bistrot-st-jean.fr

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English :

L’événement Concert Les Crêtes Brulées Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus