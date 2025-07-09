Informations pratiques

Ludres

Concert Les Dimanches au Kiosque avec Paradox

Ludres Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 16:00:00

fin : 2026-09-06 18:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Pour clôturer la saison, ce trio francophone mené par le Ludréen Nico, offre un voyage au cœur de chansons emblématiques. Un moment fédérateur où chacun est invité à reprendre les refrains et raviver ses souvenirs, pour finir l’été en beauté !Tout public

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Ludres 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 26 14 33

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English :

To wrap up the season, this French-speaking trio, led by Nico from Ludr%E9, takes the audience on a journey through iconic songs. A unifying moment where everyone is invited to sing along to the choruses and relive their memories, for a wonderful end to the summer!

L’événement Concert Les Dimanches au Kiosque avec Paradox Ludres a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION NANCY