Concert Les Dimanches au Kiosque avec Paradox Ludres
dimanche 6 septembre 2026 · Ludres
Informations pratiques
Ludres
Concert Les Dimanches au Kiosque avec Paradox
Ludres Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 16:00:00
fin : 2026-09-06 18:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Pour clôturer la saison, ce trio francophone mené par le Ludréen Nico, offre un voyage au cœur de chansons emblématiques. Un moment fédérateur où chacun est invité à reprendre les refrains et raviver ses souvenirs, pour finir l’été en beauté !Tout public
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Ludres 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 26 14 33
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English :
To wrap up the season, this French-speaking trio, led by Nico from Ludr%E9, takes the audience on a journey through iconic songs. A unifying moment where everyone is invited to sing along to the choruses and relive their memories, for a wonderful end to the summer!
L’événement Concert Les Dimanches au Kiosque avec Paradox Ludres a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION NANCY
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