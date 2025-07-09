Informations pratiques

Ludres

Conférence Forum des Associations

Ludres Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

La Ville et les associations vous donnent rendez-vous pour le forum associatif de rentrée.

Les bénévoles vous accueilleront sur leurs stands et vous apporteront toutes les informations nécessaires et utiles pour que votre rentrée soit placée sous le signe du sport, de la culture et des loisirs.Tout public

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Ludres 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 77 37 62 70

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English :

The City and local organizations invite you to the back-to-school community forum.

Volunteers will welcome you at their booths and provide you with all the necessary and useful information to ensure your return to school is filled with sports, culture, and recreation.

L’événement Conférence Forum des Associations Ludres a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY