Informations pratiques

Ludres

Concert Les Dimanches au Kiosque avec Red Nozes

Ludres Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Sur scène depuis plus de 20 ans, ces cinq musiciens revisitent les standards pop-rock avec originalité et humour. Au menu Pink Floyd, Supertramp ou encore Téléphone. Un concert généreux et rythmé, à partager entre amis ou en famille, sans modération. Tout public

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Ludres 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 26 14 33

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English :

On stage for over 20 years, these five musicians put their own original and humorous spin on pop-rock classics. On the set list: Pink Floyd, Supertramp, and Téléphone. A lively, rhythm-filled concert to enjoy with friends or family—without holding back.

L’événement Concert Les Dimanches au Kiosque avec Red Nozes Ludres a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION NANCY