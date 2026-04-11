Concert Les Drôles de Jam La BAM Metz

Metz

Concert Les Drôles de Jam

La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

La Cité musicale Metz et le Collectif Les Drôles de Jam vous donnent rendez-vous à la BAM pour une soirée live au féminin, mettant à l’honneur les musiciennes et la création dans les musiques actuelles. Au cœur du concert des Drôles de Jam, des temps de jam scène ouverte viendront ponctuer la soirée. La participation est réservée exclusivement aux femmes musiciennes majeures (la salle reste en mixité), dans un style relevant des musiques actuelles. Le soir même, des membres des Drôles de Jam pourront accompagner certaines participantes aux percussions, au piano ou à la guitare, selon les besoins du morceau proposé. Nous vous invitons à choisir un titre adapté à ce format un morceau efficace, que l’on peut rapidement partager et faire vivre sur scène. À vous de jouer !Tout public

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La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 92 00

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English :

The Cité musicale Metz and the Collectif Les Drôles de Jam invite you to the BAM for an evening of live music by women, celebrating female musicians and new music creation. At the heart of the Drôles de Jam concert, jam sessions and open stages will punctuate the evening. Participation is reserved exclusively for female musicians of legal age (the venue remains co-ed), in a style relevant to contemporary music. On the evening itself, members of the Drôles de Jam can accompany some of the participants on percussion, piano or guitar, depending on the needs of the proposed piece. We invite you to choose a song that suits this format: one that’s effective, that can be quickly shared and brought to life on stage. Now it’s your turn!

L’événement Concert Les Drôles de Jam Metz a été mis à jour le 2026-04-07 par AGENCE INSPIRE METZ