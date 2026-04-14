Concert : les élèves du conservatoire vous invitent « trio Mel Bonis », Musée des Beaux-arts, Rouen

Concert : les élèves du conservatoire vous invitent « trio Mel Bonis » Samedi 23 mai, 19h00, 19h45 Musée des Beaux-arts Seine-Maritime

Durée 15 min, dans salle du jubé, 80 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:45:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

o Trio Mel Bonis : le dyptique « Soir ! Matin ! » de Mel Bonis, composition impressionniste romantique de 1907. Marquée par l’esprit de la Belle Epoque, Mel Bonis est une compositrice française du début du xxᵉ siècle. Élève de César Franck elle fait partie des artistes les plus avant-gardistes en France.

Edgar Loos, violon, Owen Smith, piano et Kylian Blainville, violoncelle, étudiants au Conservatoire de Rouen (classe de musique de chambre de Jennifer Rio)

Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://mbarouen.fr https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr L’une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d’art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle. La première collection impressionniste de France hors de Paris. Le groupe de Puteaux ; L’abstraction. Cabinet d’arts graphiques riche de quelque huit mille feuilles, bénéficiant d’une réputation internationale. Entrée PMR par le 26 bis rue Lecanuet, dispositif Virtuoz pour les personnes porteuses d’handicap visuel disponible à l’accueil, sac de confort pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique disponible à l’accueil.

o Trio Mel Bonis : le dyptique « Soir ! Matin ! » de Mel Bonis, composition impressionniste romantique de 1907. Marquée par l’esprit de la Belle Epoque, Mel Bonis est une compositrice française du du …

©Jennifer Ortpaul-Rio