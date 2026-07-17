Informations pratiques

Dachstein

Concert Les étourneaux

14 rue de la Mairie Rue de la Mairie Dachstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Duo Les Etourneaux

Musique du monde, chant suédois, Blue Grass revisité, compositions instrumentales, chanson française…

Harpe et banjo s’apprivoisent pour des sonorités originales et raffinées, les voix se posent sur un répertoire doux, réjouissant et plein de surprises !

Cyrille Françonnet banjo, guitare, chant, lame sonore, composition

Sara Buffler harpe celtique, chant

Cyrille et Sara sont musiciens du spectacle vivant.

Ils se sont rencontrés en 2009 en jouant avec En passant par la montagne , une formation de 4 musiciens basée en Alsace. Nourri de cette expérience commune, leur duo permet de belles échappées dans leurs univers respectifs, et laisse libre cours à l’improvisation. .

14 rue de la Mairie Rue de la Mairie Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 92 96 66 fritschpascou@free.fr

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English :

L’événement Concert Les étourneaux Dachstein a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig