Concert : Les Gamins, Domaine du Serre d’Avène, Saint-Christol-lez-Alès
mercredi 12 août 2026 · Domaine du Serre d'Avène · Saint-Christol-lez-Alès
Informations pratiques
Concert : Les Gamins Mercredi 12 août, 19h00 Domaine du Serre d’Avène Gard
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T19:00:00+02:00 – 2026-08-12T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-12T19:00:00+02:00 – 2026-08-12T22:30:00+02:00
Domaine du Serre d’Avène 479 chemin des Brusques, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 54 90 09 https://domaine-serredavene.fr https://www.facebook.com/domaineduserredavene [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 54 90 09 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.domaine-serredavene.fr »}]
Envie de sortir et de profiter d’une belle soirée ? Chaque mercredi de l’été Le Domaine du Serre d’Avène vous invite à une soirée musicale.
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