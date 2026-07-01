AGENDA · Saint-Christol-lez-Alès
Les guinguettes pop rock, Place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès
jeudi 9 juillet 2026 · Place du Millénaire · Saint-Christol-lez-Alès
Informations pratiques
Les guinguettes pop rock 9 juillet – 27 août, les jeudis Place du Millénaire Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T19:00:00+02:00 – 2026-07-09T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00
Place du Millénaire Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 74 04 »}]
Rassemblements de food trucks, suivis de concerts.