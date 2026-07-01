Fête de la Saint-Christophe, Place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

Fête de la Saint-Christophe 21 – 23 août Place du Millénaire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T19:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-23T08:00:00+02:00 – 2026-08-23T20:30:00+02:00

Organisée par le Comité des festivités de St-Christol.

Place du Millénaire Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.saintchristollezales.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 74 04 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.saintchristollezales.fr/events/fete-de-la-saint-christophe-4 »}]

Animations taurines, soirées en musique, concours de boules, loto en plein air, exposition de véhicules anciens et une bourse aux échanges de pièces automobiles. Fête