Visite commentée du musée du scribe, Musée du Scribe, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

Visite commentée du musée du scribe 19 et 20 septembre Musée du Scribe Gard

Tarifs : de 6 à 10 ans : 4€ / 10 ans et plus : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Ce musée au thème original présente, sur 450m², une riche collection d’objets liés à l’écriture : calames, plumes d’oie, plumes métalliques, porte-plumes et encriers.

La visite retrace également l’histoire et les techniques de fabrication des différents supports d’écriture, du papyrus au parchemin, en passant par diverses formes de papier. Une salle de classe de 1920 a par ailleurs été reconstituée.

Le parcours s’achève par un atelier permettant de s’initier à l’écriture avec les différents instruments présentés.

Musée du Scribe 42 rue du clocher, 30380 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 60 88 10 http://www.museeduscribe.com Au cœur d’un vieux village aux ruelles étroites, une partie des anciennes dépendances du château central de la commune de Saint-Christol-lès-Alès, construit au XVIIe siècle, en pierre de pays, a été restaurée d’une manière parfaite pour servir d’écrin à une collection complète sur l’écriture.

Un musée au thème original sur 450m² : collections d’objets d’écriture (du calame à la plume métallique en passant par la plume d’oie, porte-plume, encriers), historique et techniques de fabrication de tous les supports d’écriture (papyrus, parchemin, papiers divers), et reconstitution d’une salle de classe. Situé entre Alès et Anduze.

Musée au thème original sur 450 m2 : collections d’objets d’écriture (du calame à la plume métallique en passant par la plume d’oie, porte-plume, encriers), historique et techniques de fabrication de…

Photo du musée du scribe, libre de tout droit de reproduction©