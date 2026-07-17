Exposition épistolaire, Musée du Scribe, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

Exposition épistolaire 19 et 20 septembre Musée du Scribe Gard

Gratuit, compris dans le prix de la visite du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Une belle exposition consacrée à l’histoire du courrier et au matériel ancien de la poste.

Découvrez l’évolution de la distribution du courrier, du Moyen Âge au début du XXe siècle, ainsi que les différents supports et instruments utilisés pour écrire. Enveloppes calligraphiées, objets liés à la correspondance et matériel para-postal témoignent de l’ingéniosité de nos ancêtres.

Musée du Scribe 42 rue du clocher, 30380 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 60 88 10 http://www.museeduscribe.com Au cœur d’un vieux village aux ruelles étroites, une partie des anciennes dépendances du château central de la commune de Saint-Christol-lès-Alès, construit au XVIIe siècle, en pierre de pays, a été restaurée d’une manière parfaite pour servir d’écrin à une collection complète sur l’écriture.

Un musée au thème original sur 450m² : collections d’objets d’écriture (du calame à la plume métallique en passant par la plume d’oie, porte-plume, encriers), historique et techniques de fabrication de tous les supports d’écriture (papyrus, parchemin, papiers divers), et reconstitution d’une salle de classe. Situé entre Alès et Anduze.

Une très belle exposition épistolaire sur le matériel ancien de la poste pour le plaisir des yeux des visiteurs du musée. Vous découvrirez la distribution du courrier depuis le Moyen-âge jusqu’au du…

photo du musée du scribe libre de tout droit de reproduction©