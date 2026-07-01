UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Christol-lez-Alès

Concert Viv’Alto, Stade Gilbert Sabatier, Saint-Christol-lez-Alès

mercredi 19 août 2026 · Stade Gilbert Sabatier · Saint-Christol-lez-Alès

Concert Viv’Alto, Stade Gilbert Sabatier, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Stade Gilbert Sabatier
Adresse
Chemin des Pensions, 30380 Saint-Christol-lez-Alès
Ville
30380 Saint-Christol-lez-Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Concert Viv’Alto Mercredi 19 août, 21h00 Stade Gilbert Sabatier Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T21:00:00+02:00 – 2026-08-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T21:00:00+02:00 – 2026-08-19T22:00:00+02:00

Stade Gilbert Sabatier Chemin des Pensions, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 21 32 20 »}]
Découvrez la magie des flûtes chinoises avec Weiliang Zhang et Ruixin Niu. Concert

À voir aussi à Saint-Christol-lez-Alès (Gard)