Ceilhes-et-Rocozels

CONCERT LES IMPROZIKOS

22 Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-15

Concert au camping le Bouloc avec Les Improzikos

Entrée libre avec participation au chapeau

Repas et buvette sur place

Annulation en cas de pluie

Concert au camping le Bouloc avec Les Improzikos

Entrée libre avec participation au chapeau

Repas et buvette sur place

Annulation en cas de pluie .

22 Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 95 78 70

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English : CONCERT LES IMPROZIKOS

Concert at the Bouloc campsite with Les Improzikos

Free entry with participation by the hat

Meals and refreshments on site

Cancellation in case of rain

L’événement CONCERT LES IMPROZIKOS Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB