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CONCERT LES IMPROZIKOS Ceilhes-et-Rocozels

CONCERT LES IMPROZIKOS Ceilhes-et-Rocozels mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : 22 Avenue du Lac

Ville : 34260 Ceilhes-et-Rocozels

Département : Hérault

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Tarif :

Ceilhes-et-Rocozels

CONCERT LES IMPROZIKOS

22 Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-15

Concert au camping le Bouloc avec Les Improzikos
Entrée libre avec participation au chapeau
Repas et buvette sur place
Annulation en cas de pluie
Concert au camping le Bouloc avec Les Improzikos
Entrée libre avec participation au chapeau
Repas et buvette sur place
Annulation en cas de pluie   .

22 Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 95 78 70 

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English : CONCERT LES IMPROZIKOS

Concert at the Bouloc campsite with Les Improzikos
Free entry with participation by the hat
Meals and refreshments on site
Cancellation in case of rain

L’événement CONCERT LES IMPROZIKOS Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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