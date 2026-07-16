Informations pratiques

Truchtersheim

Concert Les Messagers

2 rue de l’Eglise Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-15 16:30:00

fin : 2026-11-15 18:30:00

Date(s) :

2026-11-15

Le Lions Club Kochersberg organise leur traditionnel concert en l’église de Truchtersheim avec Les Messagers. 0 .

2 rue de l’Eglise Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 62 51 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Les Messagers Truchtersheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg