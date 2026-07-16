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AGENDA · Truchtersheim

Concert Les Messagers Truchtersheim

dimanche 15 novembre 2026 · Truchtersheim

Concert Les Messagers Truchtersheim

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
2 rue de l'Eglise
Ville
67370 Truchtersheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Truchtersheim

Concert Les Messagers

2 rue de l’Eglise Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-15 16:30:00
fin : 2026-11-15 18:30:00

Date(s) :
2026-11-15

Le Lions Club Kochersberg organise leur traditionnel concert en l’église de Truchtersheim avec Les Messagers. 0  .

2 rue de l’Eglise Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 62 51 35 

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English :

L’événement Concert Les Messagers Truchtersheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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