UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châteaugiron

Concert – Les Négresses Vertes Le Zéphyr Châteaugiron

vendredi 27 novembre 2026 · Le Zéphyr · Châteaugiron

Concert – Les Négresses Vertes Le Zéphyr Châteaugiron

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Le Zéphyr
Adresse
15 avenue Pierre Le Treut
Ville
35410 Châteaugiron
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 32 à 36 €

Issues de la mouvance punk, Les Négresses Vertes sont devenues un des représentants emblématiques de la musique française à l’étranger.

Né à Paris en 1987, Le groupe indépendant de rock acoustique doit autant à la chanson réaliste qu’aux musiques méditerranéennes, franchi les frontières dès le premier album « Mlah » en 1988, entre dans les charts anglais avec ses remixes dès 1989, 3 albums suivent « Famille Nombreuse » en 1991, « Zigzague » en 1995, « Trabendo » en 1999.

Le groupe s’exporte à l ‘international jusqu’en 2001. La reformation des Négresses Vertes en 2018 est suivie d’une tournée de 350 dates jusqu’en décembre 2024.

Retrouvez Les Négresses Vertes au Zéphyr sur la tournée européenne Zobi Tour en 2026 !

À voir aussi à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine)