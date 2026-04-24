Concert les Petits Chanteurs de France Place du 11 novembre Luzy
Concert les Petits Chanteurs de France Place du 11 novembre Luzy samedi 2 mai 2026.
Luzy
Concert les Petits Chanteurs de France
Place du 11 novembre Eglise Saint-Pierre Luzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 16:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Concert les Petits Chanteurs de France Direction Véronique Thomassin 16h à l’église Saint-Pierre Au profit de la restauration de l’orgue
Infos et points de vente Accueil paroissial 03 86 30 16 57 www.petitschanteursdefrance.fr
Le jour du concert, dans la limite des places disponibles. .
Place du 11 novembre Eglise Saint-Pierre Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 16 57
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English : Concert les Petits Chanteurs de France
L’événement Concert les Petits Chanteurs de France Luzy a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Rives du Morvan
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