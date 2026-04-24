Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert les Petits Chanteurs de France Place du 11 novembre Luzy

Concert les Petits Chanteurs de France Place du 11 novembre Luzy samedi 2 mai 2026.

Lieu : Place du 11 novembre

Adresse : Eglise Saint-Pierre

Ville : 58170 Luzy

Département : Nièvre

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Luzy

Concert les Petits Chanteurs de France

Place du 11 novembre Eglise Saint-Pierre Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 16:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Concert les Petits Chanteurs de France Direction Véronique Thomassin 16h à l’église Saint-Pierre Au profit de la restauration de l’orgue
Infos et points de vente Accueil paroissial 03 86 30 16 57 www.petitschanteursdefrance.fr
Le jour du concert, dans la limite des places disponibles.   .

Place du 11 novembre Eglise Saint-Pierre Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 16 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert les Petits Chanteurs de France

L’événement Concert les Petits Chanteurs de France Luzy a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Rives du Morvan

À voir aussi à Luzy (Nièvre)