Liaison gare à gare Morvan Canal du Nivernais via Les Thermes Luzy Nièvre

Liaison gare à gare Morvan Canal du Nivernais via Les Thermes Vélo à assistance électrique Difficulté moyenne

Liaison gare à gare Morvan Canal du Nivernais via Les Thermes Avenue de la Gare 58170 Luzy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 50000.0 Tarif :

Faites l’aller en vélo et le retour en 18 mn par TER ! Des gares faciles d’accès à Luzy et Cercy-la-Tour, sans escaleiers. Partez à l’assaut des petites routes du Morvan et découvrez des panoramas et des villages qui vous surprendront.

Difficulté moyenne

https://rivesdumorvan.fr/ +33 3 86 30 43 10

English :

Get there by bike and back in 18 minutes by TER! Easy-to-reach stations at Luzy and Cercy-la-Tour, with no need for stairs. Take to the small roads of the Morvan and discover panoramas and villages that will surprise you.

Deutsch :

Fahren Sie mit dem Fahrrad hin und mit dem TER in 18 Minuten zurück! Die Bahnhöfe in Luzy und Cercy-la-Tour sind leicht zu erreichen, ohne dass Sie Treppen steigen müssen. Erkunden Sie die kleinen Straßen des Morvan und entdecken Sie Panoramen und Dörfer, die Sie überraschen werden.

Italiano :

Andata e ritorno in bicicletta in 18 minuti con il TER! Stazioni facilmente raggiungibili a Luzy e Cercy-la-Tour, senza bisogno di salire le scale. Percorrete le strade secondarie del Morvan e scoprite panorami e villaggi che vi sorprenderanno.

Español :

Ir y volver en bicicleta en 18 minutos con el TER Estaciones de fácil acceso en Luzy y Cercy-la-Tour, sin necesidad de subir escaleras. Recorra las carreteras secundarias del Morvan y descubra vistas panorámicas y pueblos que le sorprenderán.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-11 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data