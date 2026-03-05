Concert Skokiaan Brass Band Salle des fêtes Marcel Joyeux Luzy

Concert Skokiaan Brass Band

Salle des fêtes Marcel Joyeux 13 rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 22:30:00

2026-04-24

Concert Skokiaan Brass Band New Orleans Brass Party.

À 20h30 à la salle des fêtes Marcel Joyeux, 13 rue des Remparts.

Déjà 10 ans que les musiciens du Skokiaan Brass Band distillent une énergie survoltée, mêlant l’esprit festif des brass band de la Nouvelle Orleans à des influences funk, soul, jazz, caribéennes et françaises.

Organisé par Big Bang et Région BFC .

Salle des fêtes Marcel Joyeux 13 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

