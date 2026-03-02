Concert Les plus beaux AVE MARIA du monde Place de la Cité Périgueux

Périgueux

Concert Les plus beaux AVE MARIA du monde

Place de la Cité Eglise de la Cité Périgueux Dordogne

Tarif : – – 37 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Laissez-vous porter par la douceur et la profondeur des chants sacrés avec l’ensemble de solistes Allegri, pour un concert a cappella empreint d’émotion et de spiritualité.

À travers une sélection des plus beaux Ave Maria du monde, ce programme vous invite à un véritable voyage musical hors du temps. Ces œuvres, traversant les siècles et les cultures, résonnent comme des repères universels, offrant apaisement et élévation.

Interprétées uniquement par la voix, sans accompagnement instrumental, ces pièces révèlent toute leur pureté et leur intensité. Dans une acoustique propice à l’écoute, chaque note devient un instant suspendu, une parenthèse de sérénité.

Informations pratiques

Date 28 Juin 2026

Horaire 16h 17h20

Lieu Église de la Cité, Périgueux

Durée 1h20 sans entracte

Placement libre places non numérotées

Ouverture des portes 1h avant le concert .

Place de la Cité Eglise de la Cité Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

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English : Concert Les plus beaux AVE MARIA du monde

L’événement Concert Les plus beaux AVE MARIA du monde Périgueux a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Communal de Périgueux