Concert Les plus beaux AVE MARIA du monde Place de la Cité Périgueux
Concert Les plus beaux AVE MARIA du monde Place de la Cité Périgueux dimanche 28 juin 2026.
Périgueux
Concert Les plus beaux AVE MARIA du monde
Place de la Cité Eglise de la Cité Périgueux Dordogne
Tarif : – – 37 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28 17:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Laissez-vous porter par la douceur et la profondeur des chants sacrés avec l’ensemble de solistes Allegri, pour un concert a cappella empreint d’émotion et de spiritualité.
À travers une sélection des plus beaux Ave Maria du monde, ce programme vous invite à un véritable voyage musical hors du temps. Ces œuvres, traversant les siècles et les cultures, résonnent comme des repères universels, offrant apaisement et élévation.
Interprétées uniquement par la voix, sans accompagnement instrumental, ces pièces révèlent toute leur pureté et leur intensité. Dans une acoustique propice à l’écoute, chaque note devient un instant suspendu, une parenthèse de sérénité.
Informations pratiques
Date 28 Juin 2026
Horaire 16h 17h20
Lieu Église de la Cité, Périgueux
Durée 1h20 sans entracte
Placement libre places non numérotées
Ouverture des portes 1h avant le concert .
Place de la Cité Eglise de la Cité Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
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English : Concert Les plus beaux AVE MARIA du monde
L’événement Concert Les plus beaux AVE MARIA du monde Périgueux a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Communal de Périgueux
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