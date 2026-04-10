Concert Les plus belles chansons de Michel Sardou Salle polyvalente Vallon-en-Sully

Vallon-en-Sully

Concert Les plus belles chansons de Michel Sardou

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Retrouvez toute l’émotion, la puissance et la richesse du répertoire de Michel Sardou dans un spectacle hommage unique.

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Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 89 13 06 festivalensully@gmail.com

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English :

Rediscover all the emotion, power and richness of Michel Sardou?s repertoire in a unique tribute show.

L’événement Concert Les plus belles chansons de Michel Sardou Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-04-10 par Montluçon Tourisme