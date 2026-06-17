Fête Nationale Défilé aux lampions, feux d’artifice et bal Salle polyvalente Vallon-en-Sully mercredi 15 juillet 2026.

Vallon-en-Sully

Fête Nationale Défilé aux lampions, feux d’artifice et bal

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 22:00:00

fin : 2026-07-14 05:00:00

Date(s) :

2026-07-14

La municipalité et les sapeurs pompiers de Vallon-en-Sully vous convient à célébrer la fête nationale.

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Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 50 10

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English :

The municipality and the fire department of Vallon-en-Sully invite you to celebrate the National Day.

L’événement Fête Nationale Défilé aux lampions, feux d’artifice et bal Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-06-17 par Montluçon Tourisme