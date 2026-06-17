Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête Nationale Défilé aux lampions, feux d’artifice et bal Salle polyvalente Vallon-en-Sully

Fête Nationale Défilé aux lampions, feux d’artifice et bal Salle polyvalente Vallon-en-Sully mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Route de Nassigny

Ville : 03190 Vallon-en-Sully

Département : Allier

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Vallon-en-Sully

Fête Nationale Défilé aux lampions, feux d’artifice et bal

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:00:00
fin : 2026-07-14 05:00:00

Date(s) :
2026-07-14

La municipalité et les sapeurs pompiers de Vallon-en-Sully vous convient à célébrer la fête nationale.
  .

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 50 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The municipality and the fire department of Vallon-en-Sully invite you to celebrate the National Day.

L’événement Fête Nationale Défilé aux lampions, feux d’artifice et bal Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-06-17 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Vallon-en-Sully (Allier)