Fête Nationale Défilé aux lampions, feux d’artifice et bal Salle polyvalente Vallon-en-Sully
Fête Nationale Défilé aux lampions, feux d’artifice et bal Salle polyvalente Vallon-en-Sully mercredi 15 juillet 2026.
Vallon-en-Sully
Fête Nationale Défilé aux lampions, feux d’artifice et bal
Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:00:00
fin : 2026-07-14 05:00:00
Date(s) :
2026-07-14
La municipalité et les sapeurs pompiers de Vallon-en-Sully vous convient à célébrer la fête nationale.
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Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 50 10
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English :
The municipality and the fire department of Vallon-en-Sully invite you to celebrate the National Day.
L’événement Fête Nationale Défilé aux lampions, feux d’artifice et bal Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-06-17 par Montluçon Tourisme
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