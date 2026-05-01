Châteauvillain

Concert Les plus belles pages du clavecin

Eglise de Marmesse Châteauvillain Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Tout public

Premier Prix de Clavecin avec distinction du Conservatoire Supérieur de Genève, Georges Kiss consacre sa carrière aux trois dimensions essentielles de l’art musical le concert, la musicologie et la pédagogie. Il propose ici un programme d’exception mettant à l’honneur les plus grands maîtres du clavecin.

À travers ce programme, vous pourrez apprécier la richesse et la diversité du répertoire baroque

– Rameau et Couperin incarnent l’élégance et le raffinement français, faits de danse, d’ornementation et de poésie.

– Bach déploie une architecture musicale d’une profondeur et d’une rigueur exceptionnelles.

– Scarlatti, plus libre et virtuose, explore les couleurs et les rythmes avec audace et vivacité.

– Haendel, enfin, allie grandeur, expressivité et sens dramatique dans une écriture ample et noble .

Eglise de Marmesse Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 88 56 67 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Les plus belles pages du clavecin Châteauvillain a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne des Trois Forêts