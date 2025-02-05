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Concert Les Repriseurs place des Cornières Lauzerte

Concert Les Repriseurs place des Cornières Lauzerte vendredi 21 août 2026.

Lieu : place des Cornières

Adresse : Place des Cornières

Ville : 82110 Lauzerte

Département : Tarn-et-Garonne

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Lauzerte

Concert Les Repriseurs

place des Cornières Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Le groupe Les Repriseurs animera en musique la place des Cornières avec ses reprises de rock.
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place des Cornières Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54  animations@lauzerte.fr

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English :

The group Les Repriseurs will bring the Place des Cornières to life with their rock covers.

L’événement Concert Les Repriseurs Lauzerte a été mis à jour le 2025-02-05 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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