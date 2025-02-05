Concert Les Repriseurs place des Cornières Lauzerte
Concert Les Repriseurs place des Cornières Lauzerte vendredi 21 août 2026.
Lauzerte
Concert Les Repriseurs
place des Cornières Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Le groupe Les Repriseurs animera en musique la place des Cornières avec ses reprises de rock.
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place des Cornières Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr
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English :
The group Les Repriseurs will bring the Place des Cornières to life with their rock covers.
L’événement Concert Les Repriseurs Lauzerte a été mis à jour le 2025-02-05 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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