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Concert « Les Roses », Temple protestant, Boisset-et-Gaujac

Concert « Les Roses », Temple protestant, Boisset-et-Gaujac

Concert « Les Roses », Temple protestant, Boisset-et-Gaujac dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Temple protestant

Adresse : Avenue Maryse Bastié, 30140 Boisset-et-Gaujac

Ville : 30140 Boisset-et-Gaujac

Département : Gard

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : Participation 10€ - gratuit moins 18 ans

Concert « Les Roses » Dimanche 31 mai, 18h00 Temple protestant Gard

Participation 10€ – gratuit moins 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

Temple protestant Avenue Maryse Bastié, 30140 Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac 30140 Gard Occitanie
Voix de femmes – AKARENA VOCES

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