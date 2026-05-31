Concert « Les Roses », Temple protestant, Boisset-et-Gaujac
Concert « Les Roses », Temple protestant, Boisset-et-Gaujac dimanche 31 mai 2026.
Concert « Les Roses » Dimanche 31 mai, 18h00 Temple protestant Gard
Participation 10€ – gratuit moins 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
Temple protestant Avenue Maryse Bastié, 30140 Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac 30140 Gard Occitanie
Voix de femmes – AKARENA VOCES