Concert Les Simone, Médiathèque de Baden, Baden

Informations pratiques

Concert Les Simone Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque de Baden Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Les Simone ? Ce sont les voix et instruments de Maylis (violoncelle) et de Morgane (clavier).

Ce duo vous invite, via leurs mash-ups détonants, à un concert participatif, plein d’humour et d’énergie.

Variétés française et internationale s’entremêlent avec de célèbres tubes de la musique classique.

Venez chanter, danser, sourire !

Médiathèque de Baden 4, chemin du Vrancial, 56870 Baden Baden 56870 Morbihan Bretagne

Biblis en folie 2026

© Œuvre: FZR Sethi @ DéDalE/ Photo : Alexandre Rousse