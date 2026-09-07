Concert Les Simone, Médiathèque de Baden, Baden
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Baden · Baden
Informations pratiques
Concert Les Simone Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque de Baden Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Les Simone ? Ce sont les voix et instruments de Maylis (violoncelle) et de Morgane (clavier).
Ce duo vous invite, via leurs mash-ups détonants, à un concert participatif, plein d’humour et d’énergie.
Variétés française et internationale s’entremêlent avec de célèbres tubes de la musique classique.
Venez chanter, danser, sourire !
Médiathèque de Baden 4, chemin du Vrancial, 56870 Baden Baden 56870 Morbihan Bretagne
Biblis en folie 2026
© Œuvre: FZR Sethi @ DéDalE/ Photo : Alexandre Rousse