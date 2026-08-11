Concert les voix migrantes Ferme de Villefavard Villefavard

Informations pratiques

Villefavard

Concert les voix migrantes

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Les Voix migrantes est un projet de recherche et de création artistique visant à faire renaître un dialogue musical entre la musique baroque européenne et les musiques populaires d’Amérique latine. La viole de gambe y devient un pont historique entre ces deux univers. Le langage baroque, ses ornements et ses harmonies rencontrent ainsi des arrangements de chansons et de pièces traditionnelles du Pérou, du Venezuela, d’Argentine et de Colombie. Cette proposition est accueillie dans le cadre de la résidence Odyssée Nora de l’Association des centres culturels de rencontre (ACCR). .

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 54 72

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English : Concert les voix migrantes

L’événement Concert les voix migrantes Villefavard a été mis à jour le 2026-08-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin