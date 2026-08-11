Visite libre la ferme et le village de Villefavard Ferme de Villefavard Villefavard

Informations pratiques

Villefavard

Visite libre la ferme et le village de Villefavard

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez ces lieux chargés d’histoire, dont le récit continue de s’écrire aujourd’hui la Ferme, bien sûr, mais aussi le temple protestant et l’église catholique de Villefavard, au cœur du Haut-Limousin. .

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 54 72

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English : Visite libre la ferme et le village de Villefavard

L’événement Visite libre la ferme et le village de Villefavard Villefavard a été mis à jour le 2026-08-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin